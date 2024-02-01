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«Их нужно привлечь к ответственности». Нанн — о работе судей в победном матче с «Миланом»

«Их нужно привлечь к ответственности». Нанн — о работе судей в победном матче с «Миланом»
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Атакующий защитник «Панатинаикоса» Кендрик Нанн после победы своей команды над «Олимпией Милан» (79:62) в матче 24-го тура Евролиги раскритиковал судейскую бригаду, отработавшую эту встречу.

«Несмотря на победу в 20 очков, судьи ужасно отработали матч. Кто-то должен привлечь их к ответственности за такую работу. Если никто ничего не скажет, это должны сделать игроки. Судьи должны лучше работать в матчах», — приводит слова Нанна Eurohoops в соцсети X (ранее Twitter).

«Панатинаикос» после 24 туров идёт на третьем месте в турнирной таблице Евролиги с показателем 15-9. Сам Нанн, ранее выступавший за «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс», набирает в среднем 13,3 очка при 2,7 передачах и 2,4 подборах. На его счету участие в 18 матчах.

Видеообзор матча между «Панатинаикосом» и «Миланом» в Евролиге:

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