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Реал Мадрид — АСВЕЛ. Прямая трансляция
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Евролига, 1 февраля: результаты игрового дня

Евролига, 1 февраля: результаты игрового дня
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Вчера, 1 февраля, состоялось четыре матча в рамках 25-го тура баскетбольной Евролиги. Представляем вашему вниманию результаты игрового дня.

1 февраля, результаты игрового дня:

  • «Альба» (Германия) — «Валенсия» (Испания) — 66:81.
  • «Бавария» (Германия) — «Олимпиакос» (Греция) — 72:76.
  • «Баскония» (Испания) — «Маккаби» Тель-Авив (Израиль) — 92:82.
  • «Реал» Мадрид (Испания) — АСВЕЛ (Франция) — 86:79.

В данный момент мадридский «Реал» возглавляет таблицу главного европейского баскетбольного турнира. Команда одержала 22 победу и потерпела три поражения после 25 проведённых матчей. На втором месте находится каталонская «Барселона». Третью-пятую позиции делят «Панатинаикос», «Фенербахче» и «Виртус».

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Евролига . Регулярный чемпионат. 25-й тур
01 февраля 2024, четверг. 22:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
66 : 81
Валенсия
Валенсия, Испания
Альба: Браун, Прочида, Spagnolo, Ветцель, Делов, Маттиссек, Шнайдер, Томас, Херманнссон, Nikic, Кумадже, Bean
Валенсия: Харпер, Клавер, Рейверс, Прадилья, Anderson, Лопес-Аростеги, Джонс, Inglis, Jovic, Робертсон, Оджелей, Пэнгос
Евролига . Регулярный чемпионат. 25-й тур
01 февраля 2024, четверг. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
72 : 76
Олимпиакос
Пирей, Греция
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Francisco, Эдвардс, Гиффей, Радончич, Бонга, Больмаро, Лучич, Обст, Ибака, Харрис, Brankovic
Олимпиакос: Уолкап, Уильямс-Госс, Wright, Канаан, Ларенцакис, Митру-Лонг, Папаниколау, Браздейкис, Питерс, Петрушев, Сикма, Маккиссик
Евролига . Регулярный чемпионат. 25-й тур
01 февраля 2024, четверг. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
92 : 82
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Баскония: Ховард, Райэсте, Керехета, Маринкович, Miller-McIntyre, Диес, Rogkavopoulos, Котсар, Theodore, Hrabar, Faye, Монеке
Маккаби Тель-Авив: Cleveland, Уэбб III, Браун, Болдуин, Соркин, Ди Бартоломео, Риверо, Коэн, Mayer, Небо, Блатт, Колсон
Евролига . Регулярный чемпионат. 25-й тур
01 февраля 2024, четверг. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
86 : 79
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Реал Мадрид: Козёр, Фернандес, Абальде, Кампаццо, Хезонья, Алосен, Родригес, Дек, Пуарье, Ябуселе, Ндиайе, Муса
АСВЕЛ: Scott, Томас, Ли, Кауди, Dallo, Jackson, Фалл, Лайти, N'Diaye, Яаков
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