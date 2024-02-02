Евролига, 1 февраля: результаты игрового дня

Вчера, 1 февраля, состоялось четыре матча в рамках 25-го тура баскетбольной Евролиги. Представляем вашему вниманию результаты игрового дня.

1 февраля, результаты игрового дня:

«Альба» (Германия) — «Валенсия» (Испания) — 66:81.

«Бавария» (Германия) — «Олимпиакос» (Греция) — 72:76.

«Баскония» (Испания) — «Маккаби» Тель-Авив (Израиль) — 92:82.

«Реал» Мадрид (Испания) — АСВЕЛ (Франция) — 86:79.

В данный момент мадридский «Реал» возглавляет таблицу главного европейского баскетбольного турнира. Команда одержала 22 победу и потерпела три поражения после 25 проведённых матчей. На втором месте находится каталонская «Барселона». Третью-пятую позиции делят «Панатинаикос», «Фенербахче» и «Виртус».

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