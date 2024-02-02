«Лейкерс» без Джеймса и Дэвиса обыграли «Бостон» в гостевом матче

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча состоялась на площадке «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) и окончилась победой гостей со счётом 114:105.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Лейкерс» Остин Ривз. Игрок набрал 32 очка, сделал два подбора и записал на свой счёт три результативные передачи. Также в составе гостей стоит выделить игру разыгрывающего Д'Анджело Расселла. В его активе 16 очков, восемь подборов и 14 передач.

Самым результативным игроком в составе «Бостона» стал форвард Джейсон Тейтум. Он набрал 23 очка, сделал семь подборов и отдал три передачи. Центровой Кристапс Порзингис оформил 17 очков, семь подборов и три передачи.