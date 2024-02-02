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«Лейкерс» без Джеймса и Дэвиса обыграли «Бостон» в гостевом матче

«Лейкерс» без Джеймса и Дэвиса обыграли «Бостон» в гостевом матче
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча состоялась на площадке «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) и окончилась победой гостей со счётом 114:105.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал защитник «Лейкерс» Остин Ривз. Игрок набрал 32 очка, сделал два подбора и записал на свой счёт три результативные передачи. Также в составе гостей стоит выделить игру разыгрывающего Д'Анджело Расселла. В его активе 16 очков, восемь подборов и 14 передач.

Самым результативным игроком в составе «Бостона» стал форвард Джейсон Тейтум. Он набрал 23 очка, сделал семь подборов и отдал три передачи. Центровой Кристапс Порзингис оформил 17 очков, семь подборов и три передачи.

НБА - регулярный чемпионат
02 февраля 2024, пятница. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
105 : 114
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Бостон Селтикс: Тейтум - 23, Порзингис - 17, Хозер - 17, Уайт - 9, Холидэй - 8, Браун - 8, Притчард - 8, Кета - 7, Хорфорд - 6, Бэнтон - 2, Бриссетт, Михайлюк, Стивенс
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 32, Расселл - 16, Хэйс - 16, Хатимура - 15, Принс - 11, Вандербилт - 10, Кристи - 9, Вуд - 4, Худ-Скифино - 1, Мэйс, Уиндлер, Льюис
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