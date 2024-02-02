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Баркли выступил с призывом к НБА из-за ситуации с экс-игроком лиги Тони Снеллом

Баркли выступил с призывом к НБА из-за ситуации с экс-игроком лиги Тони Снеллом
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Член Зала славы и бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Чарльз Баркли призвал какую-то из команд НБА подписать контракт с 32-летним игроком Тони Снеллом, чьи дети, трёхлетний Картер и двухлетний Кензо, страдают от расстройства аутистического спектра. Контракт с командой НБА поможет Снеллу участвовать в программе пенсионного обеспечения игроков.

«НБА всегда здорово к нам относилась. Я надеюсь, что какая-нибудь из команд подпишет контракт с Тони, чтобы двое его детей-аутистов смогли получить требуемую медицинскую помощь. Надеюсь, что какая-то команда подпишет с ним контракт до конца сезона. Я мало что знаю об аутизме и не буду об этом говорить. Но я уверен, что содержать двух маленьких детей в такой ситуации, должно быть, крайне непросто», — сказал Баркли в эфире Yahoo Sports.

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