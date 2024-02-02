Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Фенербахче. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эксперт оценил победу «Лейкерс» без Джеймса и Дэвиса над «Бостоном»

Эксперт оценил победу «Лейкерс» без Джеймса и Дэвиса над «Бостоном»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный телеведущий и баскетбольный эксперт Скип Бэйлесс прокомментировал гостевую победу «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Бостон Селтикс» (114:105). Примечательно, что калифорнийский клуб справился без двух своих лидеров — Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса.

«Нет Леброна. Нет Энтони Дэвиса. Но это не стало проблемой для Остина Ривза и остальных игроков «Лейкерс», которые с гордостью сыграли в Бостоне. Как только что сказал Джеймс Уорти в послематчевом шоу «Лейкерс»: «Мы надрали „Бостону“ зад», — написал Бэйлесс на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Самым результативным игроком матча стал защитник «Лейкерс» Остин Ривз. Игрок набрал 32 очка, сделал два подбора и записал на свой счёт три результативные передачи.

Материалы по теме
Аналитик предложил три варианта обмена Леброна в другую команду
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android