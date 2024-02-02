Дрэймонд Грин усомнился в способностях Дока Риверса, возглавившего «Милуоки»

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин критически высказался о назначении Дока Риверса на пост главного тренера «Милуоки Бакс». Отметим, что команда проиграла оба матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации после того, как Риверс возглавил её.

«Я никогда не считал Дока величайшим тренером в мире в плане построения защиты. Я знаю, что у Дока есть несколько атакующих комбинаций, которые заставляют игроков чесать затылок, пытаясь понять, в чём их роль.

После тайм-аутов его команды могут начать играть настолько сумасшедшим образом, что вам тяжело это представить. Вот с какой стороны я знаю Дока. Довольно тяжёлые обстоятельства», — рассказал Грин в новом выпуске своего подкаста.