Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Фенербахче. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дрэймонд Грин усомнился в способностях Дока Риверса, возглавившего «Милуоки»

Дрэймонд Грин усомнился в способностях Дока Риверса, возглавившего «Милуоки»
Комментарии

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин критически высказался о назначении Дока Риверса на пост главного тренера «Милуоки Бакс». Отметим, что команда проиграла оба матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации после того, как Риверс возглавил её.

«Я никогда не считал Дока величайшим тренером в мире в плане построения защиты. Я знаю, что у Дока есть несколько атакующих комбинаций, которые заставляют игроков чесать затылок, пытаясь понять, в чём их роль.

После тайм-аутов его команды могут начать играть настолько сумасшедшим образом, что вам тяжело это представить. Вот с какой стороны я знаю Дока. Довольно тяжёлые обстоятельства», — рассказал Грин в новом выпуске своего подкаста.

Сейчас читают:
Ушел тренер-новичок — пришёл тренер с 51% побед в плей-офф. В «Милуоки» кадровые изменения
Ушел тренер-новичок — пришёл тренер с 51% побед в плей-офф. В «Милуоки» кадровые изменения
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android