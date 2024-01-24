Ушел тренер-новичок — пришёл тренер с 51% побед в плей-офф. В «Милуоки» кадровые изменения

В «Милуоки Бакс» как будто заранее готовились к тому, что Док Риверс по итогам займёт должность главного тренера висконсинского клуба? Вчера вечером «Милуоки» объявил о том, что клуб прекращает сотрудничество с тренером Эдрианом Гриффином, который проводил свой первый сезон в качестве специалиста. Закончил он свою деятельность с 30 победами при 13 поражениях и вторым местом в Восточной конференции соответственно. Впечатляет? Но не впечатляет лидеров команды в лице тяжёлого форварда Янниса Адетокунбо и разыгрывающего Дэмьена Лилларда.

После увольнения Гриффина стало известно, что ветераны «Милуоки», включая Янниса, разочаровались в Гриффине. Североамериканский журналист и эксперт Sports Illustrated Крис Мэнникс написал следующее: «В течение нескольких последних недель в кругах НБА постоянно ходили слухи о том, что несколько ветеранов «Бакс», включая Янниса, потеряли веру в Эдриана Гриффина. То, что казалось разумным решением о назначении прошлой весной, в итоге не сработало». С Гриффином всё понятно — авторитеты в него не поверили, идей его не поняли да и в целом сомневались в лидерских качествах Гриффина.

Факт о Доке Риверсе Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Что касается Дока Риверса, который после увольнения из «Филадельфии Сиксерс» по итогам плей-офф минувшего года ушёл на заработки в качестве аналитика ESPN, то он по указанию «Милуоки», согласно недавно опубликованной статье Шэмса Чарании на The Athletic в соавторстве с другими журналистами, являлся неофициальным консультантом Эдриана Гриффина. И на фоне недовольства звёзд команды и отсутствия железной тренерской руки в «Бакс» всё-таки определили для себя: «Док Риверс — это именно тот, кто нам нужен!» ESPN же отмечает, что переговоры Риверса с «оленями» велись на протяжении всего вечера вторника и утра среды (по местному времени), прежде чем достичь соглашения по сделке.

Затраты «Милуоки Бакс» в сезоне-2023/2024 также предусматривают выплаты уволенному после плей-офф 2023 года Майку Буденхольцеру и теперь Эдриану Гриффину.

Док Риверс — специалист, который дважды выходил в финал плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Один раз ему удалось взять кубок с «Бостон Селтикс» в далёком 2008 году. Правда, соотношение побед и поражений Риверса в плей-офф явно не указывает на его способность больше побеждать, чем проигрывать, — 111-104. В любом случае приход Риверса в «Милуоки Бакс» — это прихоть самого генерального менеджера Джона Хорста. Видимо, он ему чем-то понравился. Осталось дождаться вечера 25 февраля, когда «Филадельфия», бывшая команда Дока, примет «Милуоки». Будет очень интересно.