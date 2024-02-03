«Барселона» в гостях обыграла «Црвену Звезду» в рамках Евролиги

2 февраля в Белграде (Сербия) состоялся очередной матч регулярного чемпионата Евролиги. В рамках него местная баскетбольная команда «Црвена Звезда» сыграла с испанской «Барселоной». Встреча началась в 22:00 по московскому времени. Она завершилась победой каталонского клуба со счётом 85:76.

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Сине-гранатовые успешно начали минувший матч. Они были сильнее в двух стартовых периодах (18:17 и 27:15). В третьей 10-минутке игра выровнялась (19:19). Хозяева сумели забрать последнюю четверть с разницей в 4 очка (25:21). Но этого оказалось недостаточно.

Таким образом, «Барселона» одержала вторую победу подряд в Евролиге. Каталонская команда занимает второе место в турнирной таблице. «Црвена Звезда» потерпела третье поражение за четыре последних матчах. Сербы идут 12-ми в таблице.