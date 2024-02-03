Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Фенербахче. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Барселона» в гостях обыграла «Црвену Звезду» в рамках Евролиги

«Барселона» в гостях обыграла «Црвену Звезду» в рамках Евролиги
Аудио-версия:
Комментарии

2 февраля в Белграде (Сербия) состоялся очередной матч регулярного чемпионата Евролиги. В рамках него местная баскетбольная команда «Црвена Звезда» сыграла с испанской «Барселоной». Встреча началась в 22:00 по московскому времени. Она завершилась победой каталонского клуба со счётом 85:76.

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.

Сине-гранатовые успешно начали минувший матч. Они были сильнее в двух стартовых периодах (18:17 и 27:15). В третьей 10-минутке игра выровнялась (19:19). Хозяева сумели забрать последнюю четверть с разницей в 4 очка (25:21). Но этого оказалось недостаточно.

Таким образом, «Барселона» одержала вторую победу подряд в Евролиге. Каталонская команда занимает второе место в турнирной таблице. «Црвена Звезда» потерпела третье поражение за четыре последних матчах. Сербы идут 12-ми в таблице.

Евролига . Регулярный чемпионат. 25-й тур
02 февраля 2024, пятница. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
76 : 85
Барселона
Барселона, Испания
Црвена Звезда: Смарт, Теодосич, Ханга, Давидовац, Митрович , Лазич, Тоби, Боломбой, Недович, Гедрайтис, Гиллеспи, dos Santos
Барселона: Да Силва, Паули, Веселы, Брисуэла, Калинич, Саторански, Эрнангомес, Лапровиттола, Parker, Ннаджи, Йокубайтис, Парра
Материалы по теме
Эртель ответил на вопрос о возможном возвращении «Зенита» в Евролигу после окончания СВО
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android