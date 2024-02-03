Форвард «Эфеса» Уиллис раскрыл секрет своих таинственных татуировок

Нападающий турецкого клуба «Анадолу Эфес» Дерек Уиллис рассказал о жизни в индейской резервации в детстве. Мать Уиллиса, Труди, принадлежит к трём индейским племенам, а сам спортсмен жил в резервации Уинд-Ривер, находящейся на территории американского штата Вайоминг.

«Мы жили на ферме, но ей владел другой человек, а мы жили в отдельном доме на другой части территории. Наш ближайший сосед находился примерно в километре дальше по дороге, и там было нечего делать. В пять лет я переехал с отцом в Кентукки. Я просто вышел из той среды, и меня не особо беспокоило то, откуда я родом.

Татуировки? Хотел представить своё наследие и культуру, поэтому почувствовал, что было бы здорово иметь татуировки на тему коренных американцев. Все они представляют культуру коренных американцев. Вождь играет важную роль в этой структуре. Это ваш лидер, он многое сделал, чтобы занять эту должность», — приводит слова Уиллиса пресс-служба Евролиги на официальном сайте.

Уиллис сделал четыре татуировки, три, которые всегда видны на руках Уиллиса, — это головной убор коренных американцев на его левом плече, череп на правом плече и ловец снов на левом предплечье. У него также есть волк на грудной клетке.

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.