Расселл Уэстбрук стал 25-м игроком в истории НБА с 25 000 очков за карьеру

В ночь со 2 на 3 февраля мск на паркете «Литтл Сизарс-арены» в американском Детройте завершился матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Детройт Пистонс» уступили «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 125:136.

35-летний разыгрывающий защитник «Клипперс» Расселл Уэстбрук набрал в этой встрече 23 очка, дополнив их тремя подборами и девятью результативными передачами. Благодаря этому Уэстбрук достиг отметки в 25 тысяч набранных очков за карьеру — теперь на его счету ровно 25 000 очков. Расселл стал 25-м баскетболистом в истории НБА, которому удалось добраться до этой планки.

«Клипперс» одержали шестую победу в семи последних матчах регулярного чемпионата и занимают третье место на Западе, потерпевшие второе поражение кряду «Пистонс» замыкают таблицу Востока.