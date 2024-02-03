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Расселл Уэстбрук стал 25-м игроком в истории НБА с 25 000 очков за карьеру

Расселл Уэстбрук стал 25-м игроком в истории НБА с 25 000 очков за карьеру
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В ночь со 2 на 3 февраля мск на паркете «Литтл Сизарс-арены» в американском Детройте завершился матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Детройт Пистонс» уступили «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 125:136.

НБА Регулярный чемпионат. Календарь
НБА Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

35-летний разыгрывающий защитник «Клипперс» Расселл Уэстбрук набрал в этой встрече 23 очка, дополнив их тремя подборами и девятью результативными передачами. Благодаря этому Уэстбрук достиг отметки в 25 тысяч набранных очков за карьеру — теперь на его счету ровно 25 000 очков. Расселл стал 25-м баскетболистом в истории НБА, которому удалось добраться до этой планки.

«Клипперс» одержали шестую победу в семи последних матчах регулярного чемпионата и занимают третье место на Западе, потерпевшие второе поражение кряду «Пистонс» замыкают таблицу Востока.

НБА - регулярный чемпионат
03 февраля 2024, суббота. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
125 : 136
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Детройт Пистонс: Айви - 28, Богданович - 26, Сассер - 21, Каннингем - 16, Дюрен - 11, Галлинари - 11, Бёркс - 6, Томпсон - 3, Уайзмен - 3, Моррис, Хейз, Нокс, Харрис
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 33, Уэстбрук - 23, Джордж - 18, Пауэлл - 15, Коффи - 14, Мэнн - 12, Пламли - 12, Тайс - 5, Харден - 4, Бостон, Хиланд, Такер, Браун
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