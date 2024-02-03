«Сакраменто» переиграл «Индиану», Халибёртон вышел со скамейки запасных

В ночь со 2 на 3 февраля мск на арене «Банкерс Лайф Филдхаус» в американском Индианаполисе состоялся матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Индиана Пэйсерс» и «Сакраменто Кингз». Гости одержали победу со счётом 133:122.

Решающими стали вторая и третья четверти, в ходе которых «Кингз» вырвались вперёд на семь очков к большому перерыву, а затем увеличили отрыв до +11. «Пэйсерс» потерпели третье поражение подряд.

В составе «Индианы» третью игру после длительной паузы из-за травмы провёл её лидер — 23-летний разыгрывающий Тайриз Халибёртон. Тайриз начал игру на скамейке запасных, провёл на площадке 21 минуту 32 секунды, набрал 14 очков, сделал три подбора и отдал один результативный пас. С 11 по 28 января игрок пропустил из-за травмы подколенного сухожилия 10 матчей регулярного сезона НБА из 11.