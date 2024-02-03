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«Сакраменто» переиграл «Индиану», Халибёртон вышел со скамейки запасных

«Сакраменто» переиграл «Индиану», Халибёртон вышел со скамейки запасных
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В ночь со 2 на 3 февраля мск на арене «Банкерс Лайф Филдхаус» в американском Индианаполисе состоялся матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Индиана Пэйсерс» и «Сакраменто Кингз». Гости одержали победу со счётом 133:122.

НБА Регулярный чемпионат. Календарь
НБА Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

Решающими стали вторая и третья четверти, в ходе которых «Кингз» вырвались вперёд на семь очков к большому перерыву, а затем увеличили отрыв до +11. «Пэйсерс» потерпели третье поражение подряд.

В составе «Индианы» третью игру после длительной паузы из-за травмы провёл её лидер — 23-летний разыгрывающий Тайриз Халибёртон. Тайриз начал игру на скамейке запасных, провёл на площадке 21 минуту 32 секунды, набрал 14 очков, сделал три подбора и отдал один результативный пас. С 11 по 28 января игрок пропустил из-за травмы подколенного сухожилия 10 матчей регулярного сезона НБА из 11.

НБА - регулярный чемпионат
03 февраля 2024, суббота. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
122 : 133
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Индиана Пэйсерс: Матурин - 31, Сиакам - 22, Хилд - 17, Халибёртон - 14, Джексон - 10, Макконнелл - 9, Шиппард - 7, Топпин - 6, Несмит - 6, Нембард, Уокер, Браун, Джонсон, Смит, Чьебв
Сакраменто Кингз: Сабонис - 26, Фокс - 25, Монк - 23, Барнс - 22, Хаертер - 15, Лайлз - 13, Мюррэй - 5, Митчелл - 4, Макги, Дуарте, Эдвардс, Джонс, Эллис, Лень
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