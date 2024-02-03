Сегодня, в ночь со 2 на 3 февраля мск, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было запланировано 10 матчей. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 3 февраля
«Вашингтон Уизардс» – «Майами Хит» — 102: 110.
«Детройт Пистонс» – «Лос-Анджелес Клипперс» — 125: 136.
«Атланта Хоукс» – «Финикс Санз» — 129: 120.
«Индиана Пэйсерс» – «Сакраменто Кингз» — 122: 133.
«Оклахома-Сити Тандер» – «Шарлотт Хорнетс» — 126: 106.
«Миннесота Тимбервулвз» – «Орландо Мэджик» — 106: 108.
«Хьюстон Рокетс» – «Торонто Рэпторс» — 135: 106.
«Сан-Антонио Спёрс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» — 113: 114.
«Мемфис Гриззлиз» – «Голден Стэйт Уорриорз» — 101: 121.
«Денвер Наггетс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 120: 108.
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