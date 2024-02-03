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Все результаты игрового дня НБА 3 февраля

Все результаты игрового дня НБА 3 февраля
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Сегодня, в ночь со 2 на 3 февраля мск, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было запланировано 10 матчей. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

НБА Регулярный чемпионат. Календарь
НБА Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

Все результаты игрового дня НБА 3 февраля

«Вашингтон Уизардс» – «Майами Хит» — 102: 110.

«Детройт Пистонс» – «Лос-Анджелес Клипперс» — 125: 136.

«Атланта Хоукс» – «Финикс Санз» — 129: 120.

«Индиана Пэйсерс» – «Сакраменто Кингз» — 122: 133.

«Оклахома-Сити Тандер» – «Шарлотт Хорнетс» — 126: 106.

«Миннесота Тимбервулвз» – «Орландо Мэджик» — 106: 108.

«Хьюстон Рокетс» – «Торонто Рэпторс» — 135: 106.

«Сан-Антонио Спёрс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» — 113: 114.

«Мемфис Гриззлиз» – «Голден Стэйт Уорриорз» — 101: 121.

«Денвер Наггетс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 120: 108.

НБА - регулярный чемпионат
03 февраля 2024, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
102 : 110
Майами Хит
Майами
Вашингтон Уизардс: Кисперт - 26, Пул - 16, Авдия - 15, Кузма - 13, Гэффорд - 11, Джонс - 6, Кулибали - 5, Шамет - 5, Райт - 3, Дэвис - 2, Болдуин Мл., Бернард, Гилл, Оморуи
Майами Хит: Батлер - 24, Адебайо - 20, Розир - 15, Хироу - 15, Лав - 13, Жакез-мл. - 8, Ричардсон - 7, Мартин - 4, Хайсмит - 4, Йович, Суидер, Робинсон, Брайант
НБА - регулярный чемпионат
03 февраля 2024, суббота. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
125 : 136
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Детройт Пистонс: Айви - 28, Богданович - 26, Сассер - 21, Каннингем - 16, Дюрен - 11, Галлинари - 11, Бёркс - 6, Томпсон - 3, Уайзмен - 3, Моррис, Хейз, Нокс, Харрис
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 33, Уэстбрук - 23, Джордж - 18, Пауэлл - 15, Коффи - 14, Мэнн - 12, Пламли - 12, Тайс - 5, Харден - 4, Бостон, Хиланд, Такер, Браун
НБА - регулярный чемпионат
03 февраля 2024, суббота. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
129 : 120
Финикс Санз
Финикс
Атланта Хоукс: Янг - 32, Богданович - 23, Мюррей - 22, Джонсон - 16, Оконгву - 15, Капела - 11, Мэттьюз - 6, Миллз - 2, Бей - 2, Форрест, Гриффин, Фернанду, Мэтьюз
Финикс Санз: Дюрант - 35, Букер - 24, Бил - 14, Нуркич - 14, Аллен - 12, Ойбанкс - 6, Бэйтс-Диоп - 6, Гордон - 6, Окоги - 3, Мету, Гудвин, Бол, Ватанабэ, Литтл
НБА - регулярный чемпионат
03 февраля 2024, суббота. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
122 : 133
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Индиана Пэйсерс: Матурин - 31, Сиакам - 22, Хилд - 17, Халибёртон - 14, Джексон - 10, Макконнелл - 9, Шиппард - 7, Топпин - 6, Несмит - 6, Нембард, Уокер, Браун, Джонсон, Смит, Чьебв
Сакраменто Кингз: Сабонис - 26, Фокс - 25, Монк - 23, Барнс - 22, Хаертер - 15, Лайлз - 13, Мюррэй - 5, Митчелл - 4, Макги, Дуарте, Эдвардс, Джонс, Эллис, Лень
НБА - регулярный чемпионат
03 февраля 2024, суббота. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
126 : 106
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 31, Холмгрен - 16, Уоллес - 12, Дженг - 11, Уиггинс - 10, Гидди - 8, Дорт - 8, Уильямс - 8, Уильямс - 7, Уотерс III - 6, Покушевски - 4, Сарр - 3, Мицич - 2, Дав. Бертанс, Джонсон
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 28, Макгауэнс - 15, Смит - 12, Блэк - 11, Бриджес - 9, Ричардс - 8, Мартин - 7, Букнайт - 5, Вашингтон - 5, Тор - 4, Смит - 2, Менса, Нтиликина
НБА - регулярный чемпионат
03 февраля 2024, суббота. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
106 : 108
Орландо Мэджик
Орландо
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 22, Гобер - 22, Таунс - 19, Макдэниелс - 10, Рид - 9, Андерсон - 7, Александер-Уолкер - 7, Маклафлин - 6, Конли - 4, Мур, Милтон, Браун, Гарза
Орландо Мэджик: Банкеро - 23, Вагнер - 19, Картер - 18, Саггс - 15, Фульц - 10, Вагнер - 8, Инглс - 6, Энтони - 4, Айзек - 3, Харрис - 2, Блэк, Хьюстан, Океке, Куин, Битадзе
НБА - регулярный чемпионат
03 февраля 2024, суббота. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
135 : 106
Торонто Рэпторс
Торонто
Хьюстон Рокетс: Уитмор - 25, Шенгюн - 24, Томпсон - 19, Грин - 14, Смит II - 11, Ванвлит - 10, Грин - 8, Брукс - 6, Марьянович - 6, Холидей - 3, Баллок - 3, Сэмюэлс - 2, Тэйт - 2, Хинтон - 2, Ландейл
Торонто Рэпторс: Барнс - 28, Куикли - 25, Трент-мл. - 12, Нвора - 8, Шрёдер - 8, Янг - 8, Пёлтль - 6, Браун - 5, Дик - 3, Макдэниелс - 3, Темпл, Буше, Портер
НБА - регулярный чемпионат
03 февраля 2024, суббота. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
113 : 114
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 28, Джонс - 20, Вембаньяма - 16, Сохан - 15, Коллинс - 9, Брэнэм - 7, Макдермотт - 6, Шампани - 5, Уэсли - 4, Осман - 3, Грэм, Барлоу, Мамукелашвили
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 33, Макколлум - 21, Ингрэм - 19, Валанчюнас - 18, Мёрфи - 9, Альварадо - 8, Маршалл - 2, Дэниэлс - 2, Хоукинс - 2, Райан, Зеллер, Робинсон-Эрл
НБА - регулярный чемпионат
03 февраля 2024, суббота. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
101 : 121
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 27, Гильярд - 16, Родди - 16, Уильямс Мл. - 15, Роуз - 12, Кеннард - 6, Эвбуомван - 3, Кончар - 3, Альдама - 2, Джексон - 1, Хёрт, Джемисон
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга - 29, Карри - 20, Томпсон - 14, Подзиемски - 12, Киньонес - 10, Луни - 9, Уиггинс - 9, Грин - 9, Джексон-Дэвис - 5, Santos - 4, Джозеф, Робинсон
НБА - регулярный чемпионат
03 февраля 2024, суббота. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
120 : 108
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Денвер Наггетс: Йокич - 27, Гордон - 18, Колдуэлл-Поуп - 16, Уотсон - 14, Портер - 13, Джексон - 13, Маррей - 13, Браун - 2, Джордан - 2, Гиллеспи - 2, Строутер, Холидэй, Ки, Ннаджи, Хафф
Портленд Трэйл Блэйзерс: Хендерсон - 30, Саймонс - 29, Брогдон - 11, Рит - 10, Камара - 10, Эйтон - 8, Уокер - 7, Тибулл - 3, Мюррэй, Минайя, Баджи
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