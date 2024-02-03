Жена Уэйда поддержала идею Баркли дать контракт Тони Снеллу, чьи дети нуждаются в помощи

Габриэль Юнион, жена трёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дуэйна Уэйда, поддержала члена Зала славы Чарльза Баркли, который призвал какую-то из команд лиги подписать контракт с 32-летним Тони Снеллом до конца текущего сезона, так как его дети, трёхлетний Картер и двухлетний Кензо, страдают от расстройства аутистического спектра.

Снелл провёл в НБА девять сезонов, если он добавит к ним ещё один, то будет иметь право на участие в пенсионной программе лиги, как и все игроки, которые провели в ней не менее 10 сезонов.

Юнион поделилась на своей странице в социальной сети видео, в котором Баркли рассказывает о проблеме Снелла и призывает помочь ему, чтобы игрок имел возможность оказывать всю необходимую медицинскую помощь своим детям.