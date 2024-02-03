Аналитик раскритиковал Дарвина Хэма за выбор стартового состава «Лейкерс»

Аналитик Национальной баскетбольной ассоциации Джейсон Тимпф раскритиковал главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвина Хэма за то, что лёгкий форвард Торин Принс на протяжении всего сезона является игроком стартового состава.

«Нет ни одной объяснимой баскетбольной причины, по которой Торин Принс является игроком стартового состава „Лейкерс“. Он провёл в стартовом составе более чем в два раза больше матчей, чем за последние три сезона в лиге вместе взятые. Он же игрок скамейки.

Стартовый состав, выбранный Хэмом, не работает. По праву, это одно из худших последовательных тренерских решений, которые принимались на моих глазах за очень долгое время», — рассказал Тимпф в видео, опубликованном на его странице в социальной сети.

Торин Принс сыграл в 47 матчах текущего сезона НБА, во всех появившись на площадке в стартовой пятёрке. Он набирает 9,6 очка, три подбора и 1,7 передачи в среднем за игру.