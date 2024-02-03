«Локомотив» обыграл «Руну» в матче Единой лиги

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги в сезоне-2023/2024 между местной «Руной» и «Локомотивом-Кубань» из Краснодара. Победу со счётом 80:74 (24:8, 19:24, 18:19, 19:23) одержали гости.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский форвард Окаро Уайт, набравший 24 очка. Ещё 19 очков на свой счёт записал Девон Акун-Пёрселл. В составе «Руны» отличился американский защитник Кэмерон Янг, на его счету 16 очков, 15 очков набрал черногорский разыгрывающий Никола Иванович.

Напомним, после 25 матчей турнирную таблицу Единой лиги возглавляет московский ЦСКА. На второй строчке расположился казанский УНИКС. Замыкает тройку сильнейших «Локомотив-Кубань» из Краснодара.