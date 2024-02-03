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«Локомотив» обыграл «Руну» в матче Единой лиги

«Локомотив» обыграл «Руну» в матче Единой лиги
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В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги в сезоне-2023/2024 между местной «Руной» и «Локомотивом-Кубань» из Краснодара. Победу со счётом 80:74 (24:8, 19:24, 18:19, 19:23) одержали гости.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига. Турнирная таблица

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский форвард Окаро Уайт, набравший 24 очка. Ещё 19 очков на свой счёт записал Девон Акун-Пёрселл. В составе «Руны» отличился американский защитник Кэмерон Янг, на его счету 16 очков, 15 очков набрал черногорский разыгрывающий Никола Иванович.

Напомним, после 25 матчей турнирную таблицу Единой лиги возглавляет московский ЦСКА. На второй строчке расположился казанский УНИКС. Замыкает тройку сильнейших «Локомотив-Кубань» из Краснодара.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
03 февраля 2024, суббота. 17:00 МСК
Руна
Москва
Окончен
74 : 80
Локомотив-Кубань
Краснодар
Руна: Янг - 16, Иванович - 15, Морган - 12, Хилл - 10, Раданов - 10, Походяев - 5, Тайус - 4, Попов - 2, Сопин, Комиссаров, Савин, Жмако
Локомотив-Кубань: Уайт - 24, Акун-Пёрселл - 19, Ведищев - 7, Елатонцев - 6, Бэрфорд - 5, Ндур - 4, Мартюк - 4, Узинский - 4, Емченко - 4, Щербенев - 3, Темиров, Близнюк
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