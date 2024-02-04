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Рассел Уэстбрук отреагировал на достижение 25 тысяч очков в НБА

Рассел Уэстбрук отреагировал на достижение 25 тысяч очков в НБА
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35-летний разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук рассказал о значении для его карьеры достижения в 25 тысяч очков после матча НБА с «Детройт Пистонс» (136:125).

«Это благословенно. Я не воспринимаю ни один день, ни одну ночь как нечто само собой разумеющееся. Я благодарен за то, что могу играть в баскетбол, использовать свою платформу и делиться, влиять и вдохновлять других людей, и я очень благодарен за возможность продолжать играть», — приводит слова Уэстбрука пресс-служба «Лос-Анджелес Клипперс».

Отметим, защитник «Клипперс» Расселл Уэстбрук набрал в матче с «Детройт Пистонс» 23 очка, дополнив их тремя подборами и девятью результативными передачами. Благодаря этому Уэстбрук достиг отметки в 25 тысяч набранных очков за карьеру — теперь на его счету ровно 25 тысяч очков.

Таким образом, Расселл стал 25-м баскетболистом в истории НБА, которому удалось добраться до этой планки.

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03 февраля 2024, суббота. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
125 : 136
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Детройт Пистонс: Айви - 28, Богданович - 26, Сассер - 21, Каннингем - 16, Дюрен - 11, Галлинари - 11, Бёркс - 6, Томпсон - 3, Уайзмен - 3, Моррис, Хейз, Нокс, Харрис
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 33, Уэстбрук - 23, Джордж - 18, Пауэлл - 15, Коффи - 14, Мэнн - 12, Пламли - 12, Тайс - 5, Харден - 4, Бостон, Хиланд, Такер, Браун
Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Расселл Уэстбрук празднует день рождения:

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