Рассел Уэстбрук отреагировал на достижение 25 тысяч очков в НБА

35-летний разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук рассказал о значении для его карьеры достижения в 25 тысяч очков после матча НБА с «Детройт Пистонс» (136:125).

«Это благословенно. Я не воспринимаю ни один день, ни одну ночь как нечто само собой разумеющееся. Я благодарен за то, что могу играть в баскетбол, использовать свою платформу и делиться, влиять и вдохновлять других людей, и я очень благодарен за возможность продолжать играть», — приводит слова Уэстбрука пресс-служба «Лос-Анджелес Клипперс».

Отметим, защитник «Клипперс» Расселл Уэстбрук набрал в матче с «Детройт Пистонс» 23 очка, дополнив их тремя подборами и девятью результативными передачами. Благодаря этому Уэстбрук достиг отметки в 25 тысяч набранных очков за карьеру — теперь на его счету ровно 25 тысяч очков.

Таким образом, Расселл стал 25-м баскетболистом в истории НБА, которому удалось добраться до этой планки.

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