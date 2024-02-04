Стефен Карри набрал 60 очков, «Голден Стэйт» уступил в овертайме «Атланте»

В ночь с 3 на 4 февраля мск на паркете «Стэйт Фарм-Арены» в американской Атланте завершился матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Атланта Хоукс» со счётом 141:134 OT обыграли «Голден Стэйт Уорриорз».

«Качели» в первой четверти завершились пятиочковым преимуществом «Уорриорз» к первой сирене. Во второй четверти гостям удавалось отрываться в счёте до восьми очков, а хозяевам — до пяти, в итоге к большому перерыву на табло установилось равенство. Вничью завершились и третья, и четвёртая четверти, максимальная разница в которых составила +8 в пользу «Атланты». Овертайм завершился победой сразу захвативших преимущество «Хоукс».

Самым результативным игроком матча стал Стефен Карри («Голден Стэйт»), набравший 60 очков при шести подборах и четырёх результативных передачах.