Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — УНИКС. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стефен Карри набрал 60 очков, «Голден Стэйт» уступил в овертайме «Атланте»

Стефен Карри набрал 60 очков, «Голден Стэйт» уступил в овертайме «Атланте»
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 3 на 4 февраля мск на паркете «Стэйт Фарм-Арены» в американской Атланте завершился матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Атланта Хоукс» со счётом 141:134 OT обыграли «Голден Стэйт Уорриорз».

НБА Регулярный чемпионат. Календарь
НБА Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

«Качели» в первой четверти завершились пятиочковым преимуществом «Уорриорз» к первой сирене. Во второй четверти гостям удавалось отрываться в счёте до восьми очков, а хозяевам — до пяти, в итоге к большому перерыву на табло установилось равенство. Вничью завершились и третья, и четвёртая четверти, максимальная разница в которых составила +8 в пользу «Атланты». Овертайм завершился победой сразу захвативших преимущество «Хоукс».

Самым результативным игроком матча стал Стефен Карри («Голден Стэйт»), набравший 60 очков при шести подборах и четырёх результативных передачах.

НБА - регулярный чемпионат
04 февраля 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
141 : 134
ОТ
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Атланта Хоукс: Янг - 35, Оконгву - 22, Джонсон - 21, Мюррей - 19, Капела - 17, Богданович - 13, Хантер - 6, Форрест, Ланди, Бафкин, Миллз, Гриффин, Фернанду, Мэттьюз
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 60, Киньонес - 17, Куминга - 16, Подзиемски - 15, Томпсон - 10, Грин - 7, Джексон-Дэвис - 5, Santos - 2, Уиггинс - 2, Джозеф, Луни, Шарич
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android