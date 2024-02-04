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24 очка вернувшегося Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Нью-Йорк Никс»

24 очка вернувшегося Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Нью-Йорк Никс»
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В ночь с 3 на 4 февраля мск на паркете нью-йоркского «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Нью-Йорк Никс» проиграли «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 105:113.

НБА Регулярный чемпионат. Календарь
НБА Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

По итогам первой половины встречи на табло была ничья 59:59, а третью четверть нью-йоркцы выиграли с преимуществом в шесть очков. Решающей стала заключительная четверть, которую гости выиграли со счётом 33:19, обеспечив себе итоговый перевес +8.

Самым результативным игроком матча стал Джейлен Брансон («Никс»), набравший 36 очков при шести подборах и 10 ассистах. В состав «Лейкерс» вернулся пропустивший предыдущую игру из-за травмы Леброн Джеймс, на счету которого 24 набранных очка, пять подборов и пять результативных передач.

НБА - регулярный чемпионат
04 февраля 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
105 : 113
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Нью-Йорк Никс: Брансон - 36, Дивинченцо - 26, Харт - 12, Макбрайд - 10, Ачиува - 10, Хартенштайн - 6, Флинн - 3, Симс - 2, Топпин, Фурнье, Браун, Арчидиаконоу, Гибсон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 24, Ривз - 22, Расселл - 16, Принс - 16, Дэвис - 12, Хэйс - 10, Хатимура - 7, Кристи - 6, Худ-Скифино, Вандербилт, Льюис, Вуд
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