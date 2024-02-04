24 очка вернувшегося Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Нью-Йорк Никс»

В ночь с 3 на 4 февраля мск на паркете нью-йоркского «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Нью-Йорк Никс» проиграли «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 105:113.

По итогам первой половины встречи на табло была ничья 59:59, а третью четверть нью-йоркцы выиграли с преимуществом в шесть очков. Решающей стала заключительная четверть, которую гости выиграли со счётом 33:19, обеспечив себе итоговый перевес +8.

Самым результативным игроком матча стал Джейлен Брансон («Никс»), набравший 36 очков при шести подборах и 10 ассистах. В состав «Лейкерс» вернулся пропустивший предыдущую игру из-за травмы Леброн Джеймс, на счету которого 24 набранных очка, пять подборов и пять результативных передач.