Кармело Энтони объяснил, почему результативность в НБА находится на высочайшем уровне

10-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кармело Энтони рассказал, почему, по его мнению, результативность в лиге сейчас находится на рекордно высоком уровне.

«Я думаю, что сегодня уровень навыков намного выше. Он находится на рекордно высоком уровне. Он перешёл от джебстепа к хеси-пуллу, а затем Джеймс [Харден] освоил пик-н-ролл и научился зарабатывать на себе фолы. Это навык. Чтобы противостоять, ты тоже должен этому научиться, как Стефен Карри. Вероятно, он один из самых умелых игроков в баскетболе», — сказал Энтони в видео на YouTube-канале 7PM in Brooklyn with Carmelo Anthony & Kid Mero.

Напомним, Кармело Энтони также является трёхкратным олимпийским чемпионом в составе сборной США (2008, 2012, 2016).