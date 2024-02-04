Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — УНИКС. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс опубликовал эмодзи, который относится к «Нью-Йорк Никс»

Леброн Джеймс опубликовал эмодзи, который относится к «Нью-Йорк Никс»
Комментарии

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в комментариях под постом одного из своих бизнес-партнёров в социальной сети Х (ранее Twitter) опубликовал эмодзи «Статуи Свободы» и короны. «Статуя Свободы» является главным символом Нью-Йорка, в котором играет местная команда «Никс».

Сегодня, 4 февраля, «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Нью-Йорк Никс» со счётом 113:105. Матч проводился на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Леброн Джеймс набрал 24 очка, совершил пять подборов и отметился пятью результативными передачами.

Ранее Леброн Джеймс опубликовал на своей странице в социальной сети загадочный пост с эмодзи песочных часов, что породило многочисленные слухи об обмене 39-летнего игрока.

Материалы по теме
Аналитик назвал «логичный» вариант продолжения карьеры Леброна Джеймса
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android