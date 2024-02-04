ЦСКА дома проиграл УНИКСу, Кулагин набрал 27 очков

Завершился матч первого этапа Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и казанским УНИКСом. Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в Москве. Гости одержали победу со счётом 83:73.

Стартовая четверть осталась за московскими армейцами — 22:20. К большому перерыву ЦСКА увеличил преимущество ещё на шесть очков. В третьей десятиминутке казанцы перевернули ход игры и вышли вперёд. В последней четверти УНИКС укрепил своё преимущество и одержал итоговую победу.

Самым результативным игроком матча стал защитник казанской команды Дмитрий Кулагин, набравший 27 очков. Также на его счету три подбора и одна результативная передача.

ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги. УНИКС находится на второй позиции. Команды завершили выступления в первом этапе чемпионата.