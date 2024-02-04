«Уралмаш» после овертайма одолел МБА в матче Единой лиги

Завершился матч первого этапа Единой лиги ВТБ между екатеринбургским «Уралмашем» и московской МБА. Встреча прошла на арене «ДИВС Уралочка» в Екатеринбурге. Хозяева одержали победу со счётом 96:83 после овертайма.

Стартовая четверть завершилась с серьёзным перевесом в пользу МБА — 19:8. Во второй десятиминутке «Уралмаш» значительно сократил отставание в счёте, отыграв восемь очков. По итогам третьей четверти хозяева отыграли ещё одно очко. В конце концов основное время завершилось вничью. В овертайме екатеринбуржцы оказались сильнее оппонента.

«Уралмаш» располагается на восьмой позиции турнирной таблицы Единой лиги. МБА находится на 12-й строчке. Команды завершили выступления на первом этапе регулярного чемпионата.