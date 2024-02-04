Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Уралмаш» после овертайма одолел МБА в матче Единой лиги

«Уралмаш» после овертайма одолел МБА в матче Единой лиги
Комментарии

Завершился матч первого этапа Единой лиги ВТБ между екатеринбургским «Уралмашем» и московской МБА. Встреча прошла на арене «ДИВС Уралочка» в Екатеринбурге. Хозяева одержали победу со счётом 96:83 после овертайма.

Стартовая четверть завершилась с серьёзным перевесом в пользу МБА — 19:8. Во второй десятиминутке «Уралмаш» значительно сократил отставание в счёте, отыграв восемь очков. По итогам третьей четверти хозяева отыграли ещё одно очко. В конце концов основное время завершилось вничью. В овертайме екатеринбуржцы оказались сильнее оппонента.

«Уралмаш» располагается на восьмой позиции турнирной таблицы Единой лиги. МБА находится на 12-й строчке. Команды завершили выступления на первом этапе регулярного чемпионата.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
04 февраля 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
96 : 83
ОТ
МБА
Москва
Уралмаш: Глазунов, Эллис, Уиттакер, Пынько, Писклов, Новиков, Даглас, Балашов, Михеев, Нэвелс, Нэльсон, Захаров
МБА: Исмаилов, Хоменко, Голдырев, Касаткин, Барашков, Минченко, Трушкин, Воронов, Шейко, Лопатин, Якушин, Коновалов
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android