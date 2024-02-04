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Определены составы команд на Матч звёзд Единой лиги

Определены составы команд на Матч звёзд Единой лиги
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Сегодня, 4 февраля, состоялся драфт Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ. Главные тренеры московского ЦСКА и казанского УНИКСа Эмил Райкович и Велимир Перасович собрали свои команды.

Команда Райковича

Передняя линия: Андрей Воронцевич («Пари Нижний Новгород»), Андрей Лопатин (МБА), Девон Акун-Пёрселл («Локомотив-Кубань»), Винс Хантер («Зенит»), Ройс Хэмм («Астана»), Рэйшон Хэммондс («Автодор»).

Задняя линия: Каспер Уэйр (ЦСКА), Ксэвьер Ратэн-Мэйс («Енисей»), Томас Эртель («Зенит»), Ненад Димитриевич (УНИКС), Дмитрий Кулагин (УНИКС), Александр Платунов («Парма»).

Команда Перасовича

Передняя линия: Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»), Антон Астапкович (ЦСКА), Амат М'Бай (ЦСКА), Би Джей Джонсон («Парма»), Октавиус Эллис («Уралмаш»), Джален Рейнольдс (УНИКС).

Задняя линия: Трент Фрейзер («Зенит»), Джеремайя Мартин («Енисей»), Айзея Риз («Парма»), Джеремайя Хилл («Руна»), Михаил Кулагин («Самара»), Антон Глазунов («Уралмаш»).

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