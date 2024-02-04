Появилось первое фото игровой формы Матча звёзд Единой лиги

Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала первую фотографию игровой формы Матча всех звёзд-2024.

«Первый взгляд на джерси команд Матча звёзд-2024. Уже представили игроков любимого клуба в новой форме?», — подписана фотография, опубликованная в официальном телеграм-канале Единой лиги.

Фото: Единая лига

В центре фотографии располагаются главные тренеры московского ЦСКА и казанского УНИКСа Эмил Райкович и Велимир Перасович. Они возглавили команды, которые уже успели самостоятельно сформировать из числа участников Матча всех звёзд в результате драфта.

Напомним, Матч всех звёзд Единой лиги пройдёт 18 февраля. Он будет проведён в Москве на местной «ВТБ Арене».

Также стоит отметить, что сегодня, 4 февраля, завершился первый этап регулярного чемпионата Единой лиги.