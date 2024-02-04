Появилось первое фото игровой формы Матча звёзд Единой лиги

Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала первую фотографию игровой формы Матча всех звёзд-2024.
«Первый взгляд на джерси команд Матча звёзд-2024. Уже представили игроков любимого клуба в новой форме?», — подписана фотография, опубликованная в официальном телеграм-канале Единой лиги.
Фото: Единая лига
В центре фотографии располагаются главные тренеры московского ЦСКА и казанского УНИКСа Эмил Райкович и Велимир Перасович. Они возглавили команды, которые уже успели самостоятельно сформировать из числа участников Матча всех звёзд в результате драфта.
Напомним, Матч всех звёзд Единой лиги пройдёт 18 февраля. Он будет проведён в Москве на местной «ВТБ Арене».
Также стоит отметить, что сегодня, 4 февраля, завершился первый этап регулярного чемпионата Единой лиги.