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Беверли был удалён с площадки из-за жаркого диалога с арбитром

Беверли был удалён с площадки из-за жаркого диалога с арбитром
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Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Патрик Беверли высказал недовольство одним из решений арбитра в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с командой «Бруклин Нетс». За слишком горячие высказывания он был удалён с площадки.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, в прошедшем матче «Бруклин Нетс» одержал победу над «Филадельфией Сиксерс» со счётом 136:121. В данный момент «Бруклин Нетс» находится на 11-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции НБА. «Филадельфия Сиксерс» располагается на пятой позиции той же самой Восточной конференции.

В текущем сезоне Патрик Беверли принял участие в 45 матчах, набирая в среднем 6,1 очка за игру, совершая 3,1 подбора и отдавая три результативные передачи.

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