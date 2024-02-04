Карасёв — о поражении «Уралмашу»: сложно выигрывать матч, когда ты делаешь 24 потери

Главный тренер МБА Василий Карасёв высказался по поводу поражения в заключительном матче первого этапа Единой лиги ВТБ с «Уралмашем».

«Сложно выигрывать матч, когда ты делаешь 24 потери, совершая их в те моменты, когда надо довести атаку до ее логического завершения. Самое страшное, что после этих потерь соперники забивали нам мячи. В концовке мы полностью проиграли подбор, в эти пять минут команды просто не было», — приводит слова Карасёва пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Напомним, матч первого этапа Единой лиги ВТБ между екатеринбургским «Уралмашем» и московской МБА состоялся сегодня, 4 февраля. Встреча прошла на арене «ДИВС Уралочка» в Екатеринбурге. Хозяева одержали победу со счётом 96:83 по итогам овертайма.