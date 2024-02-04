Дмитрий Кулагин в матче с ЦСКА обновил личный рекорд результативности

Баскетболист УНИКСа Дмитрий Кулагин в заключительном матче первого этапа Единой лиги ВТБ обновил личный рекорд результативности, заработав 27 очков.

Кулагин реализовал 6 трехочковых (рекорд карьеры) – ровно столько, сколько и весь ЦСКА за 40 минут (6 из 23). 27 набранных очков – лучший личный результат баскетболиста в Единой Лиге ВТБ.

Кулагину удался мощный отрезок в третьей четверти, когда он набрал 15 очков пятью подряд точными 3-очковыми.

За 29 минут россиянин реализовал девять из 12 с игры (шесть из восьми из-за дуги) и три из трёх с линии. В его активе также три подбора, одна передача и один перехват.

ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги. УНИКС находится на второй позиции. Команды завершили выступления в первом этапе чемпионата.