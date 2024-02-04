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«Дима Кулагин поймал игру». Капитан ЦСКА прокомментировал поражение УНИКСу

«Дима Кулагин поймал игру». Капитан ЦСКА прокомментировал поражение УНИКСу
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Капитан ЦСКА Семён Антонов высказался по поводу поражения в матче Единой лиги ВТБ с УНИКСом (73:83).

«Дима Кулагин у УНИКСа поймал игру. За счет его индивидуального мастерства казанцы в третьей четверти смогли вернуться в игру. Мы где‑то перестали быть активными и агрессивными, как это было в первой половине. Дима действительно поймал кураж: забил тяжелые, сверхтяжелые и легкие броски. И эта уверенность передалась его партнерам по команде. Мы, к сожалению, во второй половине не смогли ответить сопернику и сыграть в том же духе, как до перерыва», — приводит слова Семёнова Матч ТВ».

ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги. УНИКС находится на второй позиции. Команды завершили выступления в первом этапе чемпионата.

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