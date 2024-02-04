Джарред Вандербилт может пропустить остаток сезона

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Джарред Вандербилт получил травму правой стопы, и в команде опасаются, что он не сможет вернуться в этом сезоне, сообщилЭдриан Войнаровски из ESPN в эфире программы NBA Countdown.

Вандербильт получил повреждение стопы в первой половине игры с «Бостон Селтикс» (114:105).

Представители команды проведут консультации со специалистами в эти выходные, чтобы определить степень тяжести состояния Вандербилта и лучший курс действий, добавил Войнаровски. Другие источники сообщают, что Вандербилт пропустит как минимум «несколько недель».

Напомним, 24-летний Джарред Вандербилт перед началом сезона заключил с «Лейкерс» новый четырёхлетний контракт на общую сумму $ 48 млн.