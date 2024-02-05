32 очка Энтони Эдвардса помогли «Миннесоте» одержать победу над «Рокетс»

Сегодня, 19 декабря, в Миннесоте (США) на арене «Таргет-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местная «Миннесота Тимбервулвз» и «Хьюстон Рокетс». Хозяева победили со счётом 111:90.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс. На его счету 32 очка, шесть подборов и одна результативная передача. Его партнёр по команде центровой Руди Гобер отметился даблом-далбом (17 очков, 13 подборов и одна передача). Помимо них, ещё два игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Карл-Энтони Таун (14) и Наз Рид (13).

Самым результативным игроком в составе «Рокетс» стал центровой Альперен Шенгюн. Он набрал 15 очков, совершил 10 подборов и одну передачу. Форвард Кэм Уитмор отметился 14 очками, двумя подборами и одной передачей.