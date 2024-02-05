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32 очка Энтони Эдвардса помогли «Миннесоте» одержать победу над «Рокетс»

32 очка Энтони Эдвардса помогли «Миннесоте» одержать победу над «Рокетс»
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Сегодня, 19 декабря, в Миннесоте (США) на арене «Таргет-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местная «Миннесота Тимбервулвз» и «Хьюстон Рокетс». Хозяева победили со счётом 111:90.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс. На его счету 32 очка, шесть подборов и одна результативная передача. Его партнёр по команде центровой Руди Гобер отметился даблом-далбом (17 очков, 13 подборов и одна передача). Помимо них, ещё два игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Карл-Энтони Таун (14) и Наз Рид (13).

Самым результативным игроком в составе «Рокетс» стал центровой Альперен Шенгюн. Он набрал 15 очков, совершил 10 подборов и одну передачу. Форвард Кэм Уитмор отметился 14 очками, двумя подборами и одной передачей.

НБА - регулярный чемпионат
05 февраля 2024, понедельник. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
111 : 90
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 32, Гобер - 17, Таунс - 14, Рид - 13, Конли - 8, Андерсон - 6, Макдэниелс - 5, Александер-Уолкер - 5, Гарза - 5, Маклафлин - 4, Мур - 2, Милтон, Браун
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 15, Уитмор - 14, Ванвлит - 11, Томпсон - 8, Грин - 8, Брукс - 7, Холидей - 5, Хинтон - 5, Сэмюэлс - 4, Ландейл - 4, Грин - 4, Смит II - 3, Тэйт - 2, Баллок, Марьянович
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