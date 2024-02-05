50 очков Николы Йокича и Джамала Маррея помогли «Денверу» обыграть «Портленд»

Сегодня, 5 февраля, в Денвере (США) на «Болл-Арене» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Денвер Наггетс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Хозяева победили со счётом 112:103.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Наггетс» Никола Йокич. На его счету 29 очков, восемь подборов и семь результативных передач. Его партнёр по команде Джамал Маррей отметился 21 очком, пятью подборами и 10 передачами. Помимо них, ещё четыре игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Аарон Гордон (12), Майкл Портер-младший (12), Пейтон Уотсон (12) и Кентавиус Колдуэлл-Поуп (11).

Самым результативным игроком в составе «Портленда» стал центровой Деандре Эйтон. Он набрал 27 очков, совершил девять подборов и четыре передачи. Защитник Анферни Саймонс отметился 26 очками, шестью подборами и девятью передачами.