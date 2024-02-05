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50 очков Николы Йокича и Джамала Маррея помогли «Денверу» обыграть «Портленд»

50 очков Николы Йокича и Джамала Маррея помогли «Денверу» обыграть «Портленд»
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Сегодня, 5 февраля, в Денвере (США) на «Болл-Арене» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Денвер Наггетс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Хозяева победили со счётом 112:103.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал центровой «Наггетс» Никола Йокич. На его счету 29 очков, восемь подборов и семь результативных передач. Его партнёр по команде Джамал Маррей отметился 21 очком, пятью подборами и 10 передачами. Помимо них, ещё четыре игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Аарон Гордон (12), Майкл Портер-младший (12), Пейтон Уотсон (12) и Кентавиус Колдуэлл-Поуп (11).

Самым результативным игроком в составе «Портленда» стал центровой Деандре Эйтон. Он набрал 27 очков, совершил девять подборов и четыре передачи. Защитник Анферни Саймонс отметился 26 очками, шестью подборами и девятью передачами.

НБА - регулярный чемпионат
05 февраля 2024, понедельник. 04:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
112 : 103
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Денвер Наггетс: Йокич - 29, Маррей - 21, Портер - 12, Уотсон - 12, Гордон - 12, Колдуэлл-Поуп - 11, Джексон - 7, Браун - 4, Джордан - 4, Холидэй, Ки, Гиллеспи, Ннаджи, Хафф
Портленд Трэйл Блэйзерс: Эйтон - 27, Саймонс - 26, Хендерсон - 14, Камара - 10, Мюррэй - 8, Рит - 8, Тибулл - 6, Уокер - 4, Грант, Браун, Минайя, Баджи, Рупер
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