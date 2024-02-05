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Карри идёт на первом месте в НБА по количеству очков, набранных в клатче

Карри идёт на первом месте в НБА по количеству очков, набранных в клатче
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Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри лидирует в НБА по количеству очков, набранных в клатче. Звёздный разыгрывающий имеет 152 очка, набранных в решающий момент встречи. При этом он имеет показатель TS в 72%.

TS% (True Shooting Percentage) – это показатель реализации бросков, который учитывает в одной формуле «двушки», «трёшки» и штрафные броски.

Напомним, в марте четырёхкратному чемпиону НБА исполнится 36 лет.

В ночь с 3 на 4 февраля мск на паркете «Стэйт Фарм-Арены» в американской Атланте состоялся матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Атланта Хоукс» со счётом 141:134 в овертайме обыграли «Голден Стэйт Уорриорз».

Самым результативным игроком этого матча стал как раз Стефен Карри, набравший 60 очков при шести подборах и четырёх результативных передачах.

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