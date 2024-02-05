Перкинс порекомендовал «Голден Стэйт» обменять Клэя Томпсона

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне спортивный аналитик Кендрик Перкинс высказал мнение о том, что звёздный игрок «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон должен покинуть команду.

«Я смотрел матч «Хоукс» — «Уорриорз» и не понимал, почему «Голден Стэйт» затягивает отношения с Клэем. Остановите кровотечение! Я всё ещё верю, что Клэй может стать прежним Клэем… ему просто нужно сменить обстановку», — написал Перкинс в социальных сетях.

В ночь с 3 на 4 февраля мск на паркете «Стэйт Фарм-Арены» в американской Атланте состоялся матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Атланта Хоукс» со счётом 141:134 в овертайме обыграли «Голден Стэйт Уорриорз».

Самым результативным игроком этого матча стал Стефен Карри, набравший 60 очков при шести подборах и четырёх результативных передачах.