Единая лига представила символическую пятёрку заключительной игровой недели первого этапа

Пресс-служба Единой лиги ВТБ объявила символическую пятёрку по итогам заключительной игровой недели первого этапа. В неё вошли: Малик Ньюмэн («Автодор»), Дмитрий Кулагин (УНИКС), Окаро Уайт («Локомотив-Кубань»), Ксэвьер Ратэн-Мэйс («Енисей») и Нэльсон Тайрелл («Уралмаш»).
Напомним, вчера, 4 февраля, были сыграны заключительные встречи первого этапа чемпионата. Всего каждая из 14 команд провела по 26 игр. По окончании первого этапа команды в соответствии с занятыми местами были поделены на две группы. Первые шесть выступят в группе А, вторые шесть — в группе Б. Оставшиеся два коллектива завершили сезон.
Группа А:
1. ЦСКА.
2. УНИКС.
3. «Локомотив-Кубань».
4. «Зенит».
5. «Енисей».
6. «Парма».
Группа Б:
1. «Самара».
2. «Уралмаш».
3. «Руна».
4. «Автодор».
5. «Астана».
6. МБА.