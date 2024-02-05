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Единая лига представила символическую пятёрку заключительной игровой недели первого этапа

Единая лига представила символическую пятёрку заключительной игровой недели первого этапа
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Пресс-служба Единой лиги ВТБ объявила символическую пятёрку по итогам заключительной игровой недели первого этапа. В неё вошли: Малик Ньюмэн («Автодор»), Дмитрий Кулагин (УНИКС), Окаро Уайт («Локомотив-Кубань»), Ксэвьер Ратэн-Мэйс («Енисей») и Нэльсон Тайрелл («Уралмаш»).

Напомним, вчера, 4 февраля, были сыграны заключительные встречи первого этапа чемпионата. Всего каждая из 14 команд провела по 26 игр. По окончании первого этапа команды в соответствии с занятыми местами были поделены на две группы. Первые шесть выступят в группе А, вторые шесть — в группе Б. Оставшиеся два коллектива завершили сезон.

Группа А:

1. ЦСКА.
2. УНИКС.
3. «Локомотив-Кубань».
4. «Зенит».
5. «Енисей».
6. «Парма».

Группа Б:

1. «Самара».
2. «Уралмаш».
3. «Руна».
4. «Автодор».
5. «Астана».
6. МБА.

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