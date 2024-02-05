В Сербии экс-защитник РПЛ Петкович угрожал убийством чемпиону НБА

Бывший защитник «Томи» серб Никола Петкович арестован полицией после угроз в адрес чемпиона НБА 2022 года Неманьи Бьелицы. Об этом сообщает Sportklub.

По данным источника, инцидент произошёл в Белграде 3 февраля текущего года. Бьелица вместе со своей семьёй находился на детской площадке. В этот момент Петкович публично начал угрожать Бьелице. Бывший футболист кричал: «Я убью твою семью, твоих детей, твою жену и тебя. Я возьму твои деньги». Также Петкович обещал «зарезать Неманью ножницами». Сербская полиция немедленно арестовала бывшего футболиста и поместила его под стражу. По делу ведётся расследование.

Напомним, Неманья является чемпионом НБА 2022 года в составе «Голден Стэйт Уорриорз». Всего в НБА баскетболист провёл семь лет. На международной арене Бьелица имеет серебро чемпионата Европы 2009 года, а также серебро чемпионата мира 2014 года в составе сборной Сербии. Бьелица завершил карьеру в октябре 2023 года.