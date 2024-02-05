Источник: экс-форвард «Зенита» Томпкинс близок к переходу в клуб Евролиги

Бывший форвард петербургского «Зенита» Трэй Томпкинс может продолжить карьеру в Сербии. Об этом сообщает Sportando.

По сведениям источника, американский игрок близок к переходу в «Црвену Звезду», которая выступает в Евролиге. Стороны сумели договориться об условиях контракта. Однако подписание трудового договора зависит от результатов медицинского обследования Трэя.

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko

Напомним, последним клубом 33-летнего тяжёлого форварда был «Зенит». Петербургский коллектив сообщил об уходе американского форварда Трэя Томпкинса в июне 2023 года, так как срок соглашения между сторонами истёк. В прошлом сезоне он принял участие в 27 матчах Единой лиги ВТБ, в которых в среднем за игру набирал 9,3 очка и совершал 4,1 подбора. До «Зенита» Трэй Томпкинс на протяжении семи сезонов выступал за мадридский «Реал». Кроме того, он провёл два года в составе «Лос-Анджелес Клипперс» и отыграл один сезон в «Нижнем Новгороде».