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Карри достиг отметки в 3600 реализованных трёхочковых в НБА

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Барклайс-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бруклин Нетс» принимает «Голден Стэйт Уорриорз».

В этой встрече разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри реализовал трёхочковый бросок и достиг отметки в 3600 реализованных попыток в НБА.

Ранее Карри установил абсолютный рекорд по количеству реализованных трёхочковых в истории НБА. В декабре 2021 года в матче с «Нью-Йорк Никс» баскетболист реализовал трёхочковый бросок, ставший 2974-м в его карьере. Карри превзошёл рекорд Рэя Аллена, завершившего карьеру после сезона-2013/2014.

Напомним, на данный момент «Голден Стэйт» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. Клуб из Сан-Франциско имеет отрицательный баланс побед и поражений в регулярном чемпионате НБА — 21-25.