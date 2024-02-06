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Карри достиг отметки в 3600 реализованных трёхочковых в НБА

Карри достиг отметки в 3600 реализованных трёхочковых в НБА
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В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Барклайс-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бруклин Нетс» принимает «Голден Стэйт Уорриорз».

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

В этой встрече разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри реализовал трёхочковый бросок и достиг отметки в 3600 реализованных попыток в НБА.

Ранее Карри установил абсолютный рекорд по количеству реализованных трёхочковых в истории НБА. В декабре 2021 года в матче с «Нью-Йорк Никс» баскетболист реализовал трёхочковый бросок, ставший 2974-м в его карьере. Карри превзошёл рекорд Рэя Аллена, завершившего карьеру после сезона-2013/2014.

Напомним, на данный момент «Голден Стэйт» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. Клуб из Сан-Франциско имеет отрицательный баланс побед и поражений в регулярном чемпионате НБА — 21-25.

НБА - регулярный чемпионат
06 февраля 2024, вторник. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
98 : 109
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Бруклин Нетс: Томас - 18, О'Нил - 15, Клэкстон - 15, Бриджес - 13, Джонсон - 13, Смит - 12, Динвидди - 9, Уокер - 3, Уотфорд, Джайлс
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 29, Куминга - 28, Подзиемски - 15, Santos - 9, Томпсон - 8, Грин - 8, Муди - 4, Шарич - 3, Киньонес - 3, Луни - 2, Джозеф, Джексон-Дэвис
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