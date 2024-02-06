54 очка Д’Анджело Рассела и Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» обыграть «Шарлотт»

Сегодня, 6 февраля, в Шарлотт (США) на арене «Спектрум-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Шарлотт Хорнетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости победили со счётом 118:124.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Шарлотт» Майлз Бриджес. На его счету 41 очко и четыре результативных передачи. Его партнёр по команде форвард Брэндон Миллер отметился 33 очками, четырьмя подборами и тремя передачами. Помимо них, ещё два игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Пи Джей Вашингтон (15) и Брайс Макгоуэнс (10).

Самым результативным игроком в составе «Лейкерс» стал разыгрывающий Д’Анджело Рассел. Он набрал 28 очков, совершил четыре подбора и сделал шесть передач. Форвард Леброн Джеймс отметился 26 очками, четырьмя подборами и семью передачами.