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54 очка Д’Анджело Рассела и Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» обыграть «Шарлотт»

54 очка Д’Анджело Рассела и Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» обыграть «Шарлотт»
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Сегодня, 6 февраля, в Шарлотт (США) на арене «Спектрум-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Шарлотт Хорнетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости победили со счётом 118:124.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал форвард «Шарлотт» Майлз Бриджес. На его счету 41 очко и четыре результативных передачи. Его партнёр по команде форвард Брэндон Миллер отметился 33 очками, четырьмя подборами и тремя передачами. Помимо них, ещё два игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Пи Джей Вашингтон (15) и Брайс Макгоуэнс (10).

Самым результативным игроком в составе «Лейкерс» стал разыгрывающий Д’Анджело Рассел. Он набрал 28 очков, совершил четыре подбора и сделал шесть передач. Форвард Леброн Джеймс отметился 26 очками, четырьмя подборами и семью передачами.

НБА - регулярный чемпионат
06 февраля 2024, вторник. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
118 : 124
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 41, Миллер - 33, Вашингтон - 15, Макгауэнс - 10, Смит - 8, Смит - 5, Ричардс - 4, Блэк - 2, Букнайт, Тор, Менса, Нтиликина
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл - 28, Дэвис - 26, Джеймс - 26, Вуд - 11, Принс - 9, Ривз - 9, Хатимура - 9, Кристи - 6, Худ-Скифино, Мэйс, Хэйс, Льюис
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