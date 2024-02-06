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«Клипперс» в гостях обыграл «Атланту», у Кавая Леонарда 36 очков

«Клипперс» в гостях обыграл «Атланту», у Кавая Леонарда 36 очков
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Сегодня, 6 февраля, в Атланте (США) на «Стэйт Фарм-Арене» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Атланта Хоукс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Гости победили со счётом 149:144.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал форвард «Клипперс» Кавай Леонард. На его счету 36 очков, два подбора и пять результативных передач. Его партнёр по команде защитник Джеймс Харден отметился 30 очками, восемью подборами и 10 передачами. Помимо них, ещё четыре игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Пол Джордж (18), Рассел Уэстбрук (13), Амир Коффи (13) и Норман Пауэлл (13).

Самым результативным игроком в составе «Атланты» стал форвард Деандре Хантер. Он набрал 27 очков, совершил семь подборов и отдал три передачи. Разыгрывающий Трэй Янг отметился 25 очками, двумя подборами и 12 передачами.

НБА - регулярный чемпионат
06 февраля 2024, вторник. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
144 : 149
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Атланта Хоукс: Хантер - 27, Янг - 25, Мюррей - 21, Оконгву - 18, Бей - 18, Богданович - 16, Джонсон - 9, Фернанду - 7, Мэттьюз - 3, Форрест, Миллз, Гриффин, Мэтьюз
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 36, Харден - 30, Джордж - 18, Уэстбрук - 13, Коффи - 13, Пауэлл - 13, Тайс - 9, Мэнн - 9, Пламли - 8, Бостон, Хиланд, Такер, Браун
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