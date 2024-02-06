«Клипперс» в гостях обыграл «Атланту», у Кавая Леонарда 36 очков

Сегодня, 6 февраля, в Атланте (США) на «Стэйт Фарм-Арене» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Атланта Хоукс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Гости победили со счётом 149:144.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Клипперс» Кавай Леонард. На его счету 36 очков, два подбора и пять результативных передач. Его партнёр по команде защитник Джеймс Харден отметился 30 очками, восемью подборами и 10 передачами. Помимо них, ещё четыре игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Пол Джордж (18), Рассел Уэстбрук (13), Амир Коффи (13) и Норман Пауэлл (13).

Самым результативным игроком в составе «Атланты» стал форвард Деандре Хантер. Он набрал 27 очков, совершил семь подборов и отдал три передачи. Разыгрывающий Трэй Янг отметился 25 очками, двумя подборами и 12 передачами.