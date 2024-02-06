Сегодня, 6 февраля, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня НБА 6 февраля

«Шарлотт Хорнетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 118:124.

«Кливленд Кавальерс» — «Сакраменто Кингз» — 136:110.

«Филадельфия Сиксерс» — «Даллас Маверикс» — 102:118.

«Атланта Хоукс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 144:149.

«Бруклин Нетс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 98:109.

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Торонто Рэпторс» — 138:100.

Среди ярких индивидуальных выступлений стоит отметить игру форварда «Пеликанс» Брэндона Ингрэма. На его счету 41 очко, шесть подборов и девять результативных передач. Также стоит упомянуть форварда «Шарлотт» Майлза Бриджеса. Он отметился 41 очком и четырьмя передачами.