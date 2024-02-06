Все результаты игрового дня НБА 6 февраля
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Сегодня, 6 февраля, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
Все результаты игрового дня НБА 6 февраля
- «Шарлотт Хорнетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 118:124.
- «Кливленд Кавальерс» — «Сакраменто Кингз» — 136:110.
- «Филадельфия Сиксерс» — «Даллас Маверикс» — 102:118.
- «Атланта Хоукс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 144:149.
- «Бруклин Нетс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 98:109.
- «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Торонто Рэпторс» — 138:100.
Среди ярких индивидуальных выступлений стоит отметить игру форварда «Пеликанс» Брэндона Ингрэма. На его счету 41 очко, шесть подборов и девять результативных передач. Также стоит упомянуть форварда «Шарлотт» Майлза Бриджеса. Он отметился 41 очком и четырьмя передачами.
НБА - регулярный чемпионат
06 февраля 2024, вторник. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
118 : 124
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 41, Миллер - 33, Вашингтон - 15, Макгауэнс - 10, Смит - 8, Смит - 5, Ричардс - 4, Блэк - 2, Букнайт, Тор, Менса, Нтиликина
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл - 28, Дэвис - 26, Джеймс - 26, Вуд - 11, Принс - 9, Ривз - 9, Хатимура - 9, Кристи - 6, Худ-Скифино, Мэйс, Хэйс, Льюис
НБА - регулярный чемпионат
06 февраля 2024, вторник. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
136 : 110
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 29, Страс - 22, Аллен - 19, ЛеВерт - 17, Мобли - 11, Гарлэнд - 11, Окоро - 10, Меррилл - 9, Уэйд - 6, Ньянг - 2, Портер, Джонс
Сакраменто Кингз: Барнс - 22, Фокс - 19, Монк - 18, Сабонис - 12, Хаертер - 10, Мюррэй - 10, Лайлз - 7, Дуарте - 5, Эдвардс - 5, Митчелл - 2, Макги, Джонс, Эллис, Лень
НБА - регулярный чемпионат
06 февраля 2024, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
102 : 118
Даллас Маверикс
Даллас
Филадельфия Сиксерс: Убре - 19, Харрис - 17, Макси - 15, Моррис - 10, Спрингер - 8, Каунсил - 7, Беверли - 7, Мартин - 5, Бамба - 5, Хаус - 4, Смит - 3, Рид - 2, Коркмаз
Даллас Маверикс: Ирвинг - 23, Грин - 20, Дончич - 19, Харди - 17, Уильямс - 14, Клебер - 14, Лоусон - 6, Джонс - 5, Пауэлл, Хардуэй-младший, Уильямс, Проспер, Холмс, Карри, Моррис
НБА - регулярный чемпионат
06 февраля 2024, вторник. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
144 : 149
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Атланта Хоукс: Хантер - 27, Янг - 25, Мюррей - 21, Оконгву - 18, Бей - 18, Богданович - 16, Джонсон - 9, Фернанду - 7, Мэттьюз - 3, Форрест, Миллз, Гриффин, Мэтьюз
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 36, Харден - 30, Джордж - 18, Уэстбрук - 13, Коффи - 13, Пауэлл - 13, Тайс - 9, Мэнн - 9, Пламли - 8, Бостон, Хиланд, Такер, Браун
НБА - регулярный чемпионат
06 февраля 2024, вторник. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
98 : 109
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Бруклин Нетс: Томас - 18, О'Нил - 15, Клэкстон - 15, Бриджес - 13, Джонсон - 13, Смит - 12, Динвидди - 9, Уокер - 3, Уотфорд, Джайлс, Шарп, Финни-Смит
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 29, Куминга - 28, Подзиемски - 15, Santos - 9, Томпсон - 8, Грин - 8, Муди - 4, Шарич - 3, Киньонес - 3, Луни - 2, Джозеф, Джексон-Дэвис
НБА - регулярный чемпионат
06 февраля 2024, вторник. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
138 : 100
Торонто Рэпторс
Торонто
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 41, Макколлум - 20, Уильямсон - 16, Альварадо - 11, Валанчюнас - 10, Мёрфи - 10, Маршалл - 8, Джонс - 7, Дэниэлс - 5, Нэнс - 4, Хоукинс - 4, Зеллер - 2
Торонто Рэпторс: Дик - 22, Барнс - 17, Пёлтль - 14, Буше - 11, Браун - 9, Куикли - 8, Нвора - 7, Темпл - 5, Янг - 3, Макдэниелс - 2, Трент-мл. - 2, Шрёдер, Портер
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