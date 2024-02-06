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НБА представила светодиодную площадку для Матча звёзд

НБА представила светодиодную площадку для Матча звёзд
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Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации представила видео светодиодной площадки для проведения мероприятий в рамках Матча звёзд лиги 2024 года.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно на канале NBA в YouTube.

«Высокопроизводительный спортивный паркет с эффектом погружения призван улучшить впечатления болельщиков на арене и телезрителей благодаря интерактивным дисплеям», — говорится в заявлении ассоциации.

Ожидается, что будут продемонстрированы следующие визуальные эффекты: изменение дизайна и цвета, живые повторы и другой видеоконтент, статистика в режиме реального времени, анимация отслеживания местоположения игроков, интерактивные игры для болельщиков во время тайм-аутов, захватывающие анимации после ключевых моментов и эпизодов.

Напомним, звёздный уикенд пройдёт 17 и 18 февраля в Индианаполисе (США).

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