Леброн Джеймс: мне нравится, кто находится в раздевалке «Лейкерс»

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс дал комментарий по поводу приближающегося дедлайна обменов.

«Главное, что мы имеем тех, кто уже у нас есть, так что говорить больше не о чем. Для меня это не вопрос. Мне нравится, кто у нас в раздевалке. И это всё, о чём я беспокоюсь. Я не зацикливаюсь на этом», — приводит слова Джеймса Clutch Points.

Сегодня, 6 февраля, в Шарлотт (США) на арене «Спектрум-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Шарлотт Хорнетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости победили со счётом 118:124.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Шарлотт» Майлз Бриджес. На его счету 41 очко и четыре результативные передачи. Форвард Леброн Джеймс отметился 26 очками, четырьмя подборами и семью передачами.