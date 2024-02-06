Маркелл Джонсон заменит Ненада Димитриевича на Матче всех звёзд Единой лиги

Разыгрывающий «Астаны» Маркелл Джонсон примет участие в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ вместо защитника УНИКСа Ненада Димитриевича.

Действующий MVP плей-офф был вызван на сборы национальной команды Северной Македонии, которой предстоят важные матчи отбора на Евробаскет-2025.

Стоит отметить, что Джонсон являлся самым эффективным игроком сезона среди тех, кто не попал в число участников Матча звёзд. Он набирает 14,7 очка, делает 3,3 подбора, 7,8 передачи, 2,0 перехвата и имеет 20,0 балла в рейтинге эффективности.

Матч всех звёзд Единой лиги будет сыгран 18 февраля на «ВТБ Арене» в Москве. 4 февраля главные тренеры команд Эмил Райкович и Велимир Перасович проведут драфт. Он будет транслироваться в прямом эфире.