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Пол Джордж рассказал, как проходит день баскетболиста НБА

Пол Джордж рассказал, как проходит день баскетболиста НБА
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Один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж поделился распорядком дня баскетболиста НБА.

Вот как описал свой день Пол Джордж, когда его команда играет дома.

— Подъём минимум в 7:30 утра.
— Проводит время с детьми перед школой.
— Между 8:30 и 9:00 прибывает на базу команды для тренировки в 10:00.
— Завтракает, а также проходит курс витаминизации.
— В 9:45 начинает подготовку к тренировке, которая длится 30–45 минут.
— Возвращается домой к 12:00 и пару часов играет в видеоигры с друзьями. Может лечь спать.
— Принимает горячую ванну в течение 20–25 минут, после чего отправляется на арену около 16:00.
— Добирается до арены примерно к 17:00.

Большая разница игр на выезде заключается в том, что тренировка обычно проходит на час позже, так что игрокам удаётся поспать немного больше. Всё остальное происходит в том же порядке, за единственным исключением — баскетболисты не проводят время со своей семьёй.

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