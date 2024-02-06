«Мне искренне всё равно». Расселл — о слухах про обмен

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Д'Анджело Расселл рассказал о своём отношении к слухам о его обмене.

«У меня попросту другой подход к этому. Мне действительно искренне всё равно, потому что, во-первых, я знаю, что не могу контролировать это, а во-вторых, я просто не позволяю своим мыслям уходить в этом направлении. Надо быть сосредоточенным на баскетболе, а не на комментариях и том, что происходит в социальных сетях», — приводит слова Расселла USA Today.

Напомним, сегодня, 6 февраля, в Шарлотт (США) на арене «Спектрум-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Шарлотт Хорнетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости победили со счётом 118:124.

Самым результативным игроком в составе «Лейкерс» стал как раз разыгрывающий Д’Анджело Расселл. Он набрал 28 очков, совершил четыре подбора и сделал шесть передач.