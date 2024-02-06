Рики Рубио подписал контракт с «Барселоной» — Marca

Испанский разыгрывающий Рики Рубио подписал контракт с каталонской «Барселоной» до конца нынешнего сезона. Об этом сообщает Marca.

Теперь клубу необходимо зарегистрировать баскетболиста до вечера завтрашнего дня. В данный момент «Барселона» находится на второй строчке турнирной таблицы Евролиги. Команда одержала 17 побед и потерпела восемь поражений. Выше неё находится только мадридский «Реал».

Напомним, прошлым летом испанский игрок объявил о приостановлении спортивной карьеры из-за психологических проблем. Рики Рубио не поехал в составе сборной Испании на чемпионат мира по баскетболу 2023 года. В начале января баскетболист объявил об уходе из Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в которой выступал с 2011 года.

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