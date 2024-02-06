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Евролига оштрафовала игроков «Маккаби» Тель-Авив и «Монако» за неуважение к судьям

Евролига оштрафовала игроков «Маккаби» Тель-Авив и «Монако» за неуважение к судьям
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Пресс-служба баскетбольной Евролиги объявила, что защитник команды «Маккаби» Тель-Авив Уэйд Болдуин и разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс оштрафованы в соответствии с Дисциплинарным регламентом.

«Уэйд Болдуин, игрок «Маккаби» Тель-Авив, оштрафован на сумму в размере € 3,5 тысячи за неуважение к члену судейской бригады во время выездного матча с «Басконией» в соответствии со статьёй 27.2.б Дисциплинарного регламента Евролиги», — говорится на официальном сайте Евролиги.

«Майк Джеймс, игрок «Монако», оштрафован на сумму в размере € 2,5 тысячи за неоднократные публичные заявления, сделанные в 15-м и 21-м турах и связанные с действиями судей, в соответствии со статьёй 24.2.c Дисциплинарного регламента Евролиги».

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