71 очко Ирвинга и Дончича принесли «Далласу» победу над «Бруклином»

В ночь с 6 на 7 февраля мск на арене «Барклайс-центр» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» — «Даллас Маверикс». Победу со счётом 119:107 одержали гости.

«Маверикс» захватили лидерство с первой четверти, выиграв её с преимуществом в семь очков. К большому перерыву их гандикап составлял уже +18. Третья четверть прошла в равной борьбе и завершилась вничью 30:30, в заключительном отрезке встречи «Бруклин» смог несколько сократить отставание.

Самыми результативными игроками матча стали баскетболисты «Далласа» Кайри Ирвинг, набравший 36 очков при двух подборах и пяти передачах, и Лука Дончич, на счету которого 35 набранных очков, 18 подборов и девять результативных передач.