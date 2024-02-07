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71 очко Ирвинга и Дончича принесли «Далласу» победу над «Бруклином»

71 очко Ирвинга и Дончича принесли «Далласу» победу над «Бруклином»
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В ночь с 6 на 7 февраля мск на арене «Барклайс-центр» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» — «Даллас Маверикс». Победу со счётом 119:107 одержали гости.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица

«Маверикс» захватили лидерство с первой четверти, выиграв её с преимуществом в семь очков. К большому перерыву их гандикап составлял уже +18. Третья четверть прошла в равной борьбе и завершилась вничью 30:30, в заключительном отрезке встречи «Бруклин» смог несколько сократить отставание.

Самыми результативными игроками матча стали баскетболисты «Далласа» Кайри Ирвинг, набравший 36 очков при двух подборах и пяти передачах, и Лука Дончич, на счету которого 35 набранных очков, 18 подборов и девять результативных передач.

НБА - регулярный чемпионат
07 февраля 2024, среда. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
107 : 119
Даллас Маверикс
Даллас
Бруклин Нетс: Бриджес - 28, О'Нил - 18, Томас - 16, Уилсон - 10, Симмонс - 9, Динвидди - 9, Клэкстон - 9, Смит - 6, Клауни - 2, Уотфорд, Джайлс, Джонсон
Даллас Маверикс: Ирвинг - 36, Дончич - 35, Хардуэй-младший - 14, Грин - 12, Клебер - 7, Харди - 6, Уильямс - 5, Пауэлл - 2, Джонс - 2, Лоусон, Уильямс, Проспер, Холмс, Карри, Моррис
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