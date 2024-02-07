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«Милуоки» проявляют интерес к Эндрю Уиггинсу

«Милуоки» проявляют интерес к Эндрю Уиггинсу
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Команда «Милуоки Бакс» проявляет активный интерес к лёгкому форварду «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинсу. Об этом сообщает инсайдер Джэйк Фишер.

Отметим, что действующий контракт 28-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2026/2027 (опция игрока — $ 30,16 млн). В сезоне-2023/2024 форвард заработает $ 24,33 млн. Предполагается, что игрок станет неограниченно свободным агентом летом 2027 года.

В нынешнем сезоне Уиггинс принял участие в 42 матчах, набирая в среднем 12,2 очка, делая 4,2 подбора и 1,5 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 42,2, трёхочковых — 29,6.

Ранее известный североамериканский журналист и основатель The Ringer Билл Симмонс назвал «самый интересный обмен в истории баскетбола», который мог бы случиться.

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