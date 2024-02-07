«Он оправдывает все ожидания». Центровой «Хит» Бэм Адебайо — о Викторе Вембаньяме

Сегодня, 7 февраля, «Майами Хит» примет «Сан-Антонио Спёрс». В преддверии матча центровой «Хит» Бэм Адебайо высказался о новичке и одном из лидеров «шпор» Викторе Вембаньяме.

«Люди возлагают большие надежды на этого парня. Он ещё даже не осознаёт всего этого, но при этом оправдывает эти ожидания. Постепенно он начинает это понимать», — приводит слова Бэма Адебайо Reuters.

20-летний Виктор Вембаньяма — первый номер на прошлогоднем драфте – лидер лиги по блокшотам (3,1 за игру). Он также лидер «шпор» по результативности (20,4 очка за игру), подборам (10,3 за игру) и перехватам (1,2 за игру).

У «Сан-Антонио Спёрс» сейчас идёт серия из четырёх поражений. Впереди у «шпор», занимающих последнее место в Западной конференции, девять выездных игр. В этом сезоне команда примерно одинаково плоха как дома (5-21), так и на выезде (5-19).

У «Майами Хит», напротив, после недавней семиматчевой проигрышной серии в последних четырёх играх три победы.